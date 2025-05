Promozione della salute gli eventi in programma a giugno in provincia di Ravenna

Giugno è il mese della salute a Ravenna! Gli eventi in programma si inseriscono nel Piano Regionale della Prevenzione 2021-2025, con focus su patologie croniche. Un'opportunità imperdibile per apprendere, condividere e migliorare il benessere non solo personale, ma anche familiare. Partecipare significa unirsi a un trend sempre più forte: prendersi cura di sé e degli altri. Non lasciarti sfuggire queste iniziative, la tua salute merita attenzione!

Nuovi appuntamenti, per il mese di giugno, con le iniziative di promozione della salute organizzate nell’ambito del Piano Regionale della Prevenzione 2021- 2025 dal Servizio Igiene e Sanità Pubblica di Ravenna e rivolti, in particolare, a persone con patologie croniche ai loro familiari e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it © Ravennatoday.it - Promozione della salute, gli eventi in programma a giugno in provincia di Ravenna

Asl Caserta premia le scuole per l’impegno nella prevenzione e nella promozione della salute

L'ASL Caserta riconosce l'impegno delle scuole nella promozione della salute con un evento speciale. Il plesso Wojtyla del III Circolo Didattico di Aversa ospiterà, il 19 maggio 2025 alle ore 9.

