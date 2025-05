Promossa la farmacia comunale di Azzano Decimo | i ricavi superano i 25 milioni di euro

La farmacia comunale di Azzano Decimo brilla nel panorama locale, con ricavi che superano i 25 milioni di euro nel 2024. Non solo un utile netto di quasi 34.000 euro, ma anche un segnale forte di resilienza per un settore in continua evoluzione. Questo successo non è solo economico: riflette l'importanza delle farmacie come punti di riferimento per la salute della comunità. Scopri come stanno trasformando il concetto di assistenza sanitaria!

Le farmacie comunali di Azzano Decimo sono in buona salute. I risultati emersi¬†nel¬†2024 mostrano¬†un utile netto di 33.999 euro, ottenuto dopo aver contabilizzato oneri per un totale di 264.219 euro legati ai servizi¬†con il Comune. I numeri C'√® stata inoltre una netta¬†crescita delle. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it ¬© Pordenonetoday.it - Promossa la farmacia comunale di Azzano Decimo: i ricavi superano i 2,5 milioni di euro

Cerca Video su questo argomento: Promossa Farmacia Comunale Azzano Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Monza fa gli sconti in farmacia: fino a fine anno per over 65 e su tampon tax

Riporta ilcittadinomb.it: Fino al 31 dicembre nelle farmacie Farmacom di Monza il mercoledì sconti per gli over 65 e cancellazione della tampon tax.

Nelle farmacie comunali sconti per gli over 65 su parafarmaci ed esami

Scrive primamonza.it: Dopo l’inaugurazione dell’undicesima farmacia gestita da Farma.Co.M. a Monza, lo scorso mese di aprile in via Marsala, vengono varati ora due interventi specifici in via sperimentale fino al 31 dicemb ...

Vaccini. Al via campagna di sensibilizzazione promossa dalle farmacie comunali

Si legge su quotidianosanita.it: Dopo questa risposta immediata ad una situazione di vera e propria emergenza informativa, le Farmacie Comunali italiane distribuiranno anche un pieghevole dove il tema dei vaccini verrà ...