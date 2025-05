Proiezione documentario No other land

Il documentario "No Other Land", trionfatore agli Oscar 2025, illumina una verità spesso trascurata: dieci anni di resistenza nonviolenta in Cisgiordania. In un mondo dove le narrazioni di conflitto dominano, questa storia offre una prospettiva di speranza e determinazione. Non perdere l'occasione di ascoltare la testimonianza di un volontario di Operazione Colomba, che porterà alla luce realtà dimenticate e storie di coraggio. La resistenza ha molte forme: scoprile!

Proiezione del documentario No Other Land, vincitore del Premio Oscar 2025 e Miglior Documentario Europeo, che racconta dieci anni di resistenza nonviolenta contro il più grande trasferimento forzato in Cisgiordania. A seguire, testimonianza diretta di un volontario di Operazione Colomba –. 🔗 Leggi su Trevisotoday.it © Trevisotoday.it - Proiezione documentario "No other land"

“Non sarò mai vegano”: al Rouge et Noir la proiezione del documentario

Martedì 20 maggio alle 20:30, al Rouge et Noir, sarà proiettato il documentario “Non sarò mai vegano” di Thomas Pickering.

Capo d’Orlando: “No Other Land” al LOC, una storia vera premiata con l’Oscar

Scrive 98zero.com: Sabato 31 maggio prossimo, alle ore 18:30, lo Spazio LOC di Capo d’Orlando ospiterà la proiezione gratuita di No Other ...

Valdagno: la proiezione di “No Other Land”

Segnala vicenzareport.it: Giovedì 3 aprile alle 20.30 sarà infatti presentata la proiezione di “No Other Land”, un documentario che offre uno sguardo intenso sulla realtà del conflitto israelo-palestinese. Girato tra il 2019 e ...

a latina la proiezione del documentario oscar no other land con un collettivo israelo-palestinese

gaeta.it scrive: Il documentario “no other land”: una narrazione di cinque anni fra amicizia ... Un evento a latina nella giornata dell’europa inserito in una campagna contro il genocidio a gaza La proiezione del ...