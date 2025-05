Progetto GenerAttivi presentati tre laboratori pre-occupazionali | come iscriversi

Scopri le opportunità che possono cambiare il tuo futuro! Tre laboratori pre-occupazionali, frutto della collaborazione tra l’amministrazione comunale e prestigiose istituzioni come l’Università Mediterranea e l’Accademia di Belle Arti, sono pronti a fornirti le competenze necessarie per affrontare il mondo del lavoro. Iscriversi è semplice e può aprirti le porte a nuove sfide professionali. Non perdere questa occasione: inizia a costruire il tuo domani!

Sono tre i laboratori pre-occupazionali presentati dall’amministrazione comunale e dai rappresentanti di Università Mediterranea, Accademia di Belle Arti e Conservatorio F. Cilea alla biblioteca G. Trisolini di Palazzo Alvaro. Il progetto, finanziato a valere sul Poc RC I.3.1.t - Largo ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Progetto "GenerAttivi", presentati tre laboratori pre-occupazionali: come iscriversi

L’Amministrazione comunale in collaborazione con Il Conservatorio Cilea, L’Università Mediterranea e l’Accademia di Belle Arti avvia il progetto “GenerAttivi. 🔗Approfondimenti da altre fonti

“GenerAttivi” il progetto avviato da Conservatorio Cilea, Mediterranea e Accademia di Belle Arti

Largo ai giovani: Reggio inaugura tre laboratori pre-occupazionali nei beni confiscati alla ’ndrangheta

