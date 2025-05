‘Progetto di vita’ nuova direzione per l’inclusione delle persone con disabilità

Il "Progetto di vita" rappresenta una svolta epocale per l'inclusione delle persone con disabilità, trasformando le politiche in un percorso personalizzato e concreto. Con la sperimentazione avviata dalla ministra Locatelli, si apre un nuovo capitolo che abbraccia scuola, lavoro e tempo libero, dando voce e opportunità a chi ha sempre lottato per il proprio posto nella società. Scopri come questo approccio può cambiare la vita di molti!

Oltre lo sport: la vela come opportunità e inclusione. Più di 20 i ragazzi con disabilità coinvolti nell'iniziativa solidale

La vela per abbattere le barriere e creare connessioni: questo è il cuore di “Una vela per tutti”, l'iniziativa promossa dalla Fiv IX zona Abruzzo e Molise.

