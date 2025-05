Profumo d' estate in collina | Pecetto celebra la 110ma edizione della Festa delle Ciliegie

Profumi d'estate e dolcezza in arrivo! Pecetto Torinese si prepara a celebrare la 110ª edizione della Festa delle Ciliegie, un evento che non è solo una festa, ma una vera e propria tradizione che segna l'inizio della stagione estiva. Il 8 giugno, il paese si trasformerà in un tripudio di colori e sapori, portando alla ribalta un frutto che è simbolo di convivialità e bellezza. Scopri come le ciliegie raccontano la storia di questo meraviglioso ang

Conosciuto come "Il paese delle ciliegie", Pecetto Torinese proporrà domenica 8 giugno la 110ª edizione della Festa dedicata al prelibato frutto che segna il dolce passaggio dalla primavera all'estate. La manifestazione, preceduta da eventi in tema, racconta con orgoglio la storia di una collina. 🔗 Leggi su Torinotoday.it © Torinotoday.it - Profumo d'estate in collina: Pecetto celebra la 110ma edizione della Festa delle Ciliegie

