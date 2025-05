Professione Ochestra in concerto a Pinerolo

Nove talentuosi musicisti, selezionati tra centinaia di aspiranti, porteranno la musica sinfonica al centro della scena a Pinerolo. Professione Orchestra non è solo un progetto, ma una vera e propria fucina di talenti, che segna un trend in crescita nel panorama musicale italiano: il connubio tra formazione e performance live. Non perdere l'occasione di vivere l'emozione di un concerto che celebra il futuro della musica!

Un'opportunità unica per i giovani talenti della musica! Nove musicisti, scelti tra oltre 100 aspiranti, si esibiranno all'Auditorium in due concerti imperdibili.

