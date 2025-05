Prof rossi cacciano i bersaglieri da scuola | Non li vogliamo Invece gender e moschee sì…

La polemica sul rifiuto dei bersaglieri nelle scuole ha riacceso il dibattito sull'identità culturale italiana. In un'epoca in cui si parla di inclusione e diversità, fa riflettere come certi elementi del nostro patrimonio storico vengano messi in discussione. Carlo Fidanza denuncia questa "retorica anti-italiana", un tema che merita una discussione approfondita: chi decide cosa sia accettabile nella formazione delle nuove generazioni?

Chi ha paura del bersaglieri nelle scuole? Vergognosa retorica anti italiana da parte di un gruppetto di docenti di un liceo di Magenta (Mi). Che ha contestato la collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e del Merito e l’Associazione Nazionale Bersaglieri. Lo stigmatizza Carlo Fidanza dai suoi profili social. “È la solita retorica ideologica e anti-italiana che tenta di screditare chi ha scritto la Storia d’Italia e ama la nostra Nazione più di ogni altra cosa. Fortunatamente, la stragrande maggioranza degli italiani si emoziona davanti al Tricolore e al glorioso Corpo dei Bersaglieri, a cui sono orgoglioso di aver appartenuto. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Prof rossi cacciano i bersaglieri da scuola: “Non li vogliamo”. Invece gender e moschee sì…

