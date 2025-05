Prof molestatore graziato dai giudici Una studentessa | Mi chinavo e lui si strusciava eccitato

Un'incredibile sentenza da Catania ha sollevato un coro di indignazione: un insegnante accusato di molestie è stato assolto perché, secondo i giudici, non avrebbe "palpato" ma solo "appoggiato le mani". Questo caso riaccende il dibattito su come la giustizia affronti le violenze di genere. La domanda è: quante altre vittime devono affrontare simili banalizzazioni delle loro esperienze? È tempo di chiedere maggiore tutela e rispetto per chi denuncia.

Catania, per i magistrati l'insegnante non è colpevole: "Appoggiava le mani sui seni ma senza usare le dita per palpare". 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Prof molestatore graziato dai giudici. Una studentessa: "Mi chinavo e lui si strusciava eccitato"

