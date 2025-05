Prof assolto a Catania cosa c’è scritto nella sentenza | “Comportamento predatorio e ossessivo”

La recente assoluzione del professor Santo Torrisi, accusato di «comportamento predatorio e ossessivo», accende un dibattito cruciale sul potere e le dinamiche in ambito accademico. Le testimonianze di sette studentesse pongono interrogativi su come le istituzioni gestiscano casi di molestie. In un contesto dove il movimento #MeToo continua a spingere per un cambiamento, questa sentenza rappresenta un'occasione per riflettere sulla cultura del silenzio che ancora persiste.

Stanno facendo discutere le motivazioni della sentenza con cui il professor Santo Torrisi, 68 anni, ex docente presso l’Università di Catania e coordinatore del personale tecnico, è stato assolto dall'accusa di violenza sessuale. A denunciare molestie e abusi, aggravati dalla posizione di potere ricoperta dal professore, sono state sette studentesse. Ecco cosa hanno scritto i giudici. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Prof assolto a Catania, cosa c’è scritto nella sentenza: “Comportamento predatorio e ossessivo”

Molestie al Policlinico di Catania, sentenza shock: “Prof assolto, toccò il seno solo con i palmi”

Una recente sentenza ha scosso il Policlinico di Catania, con un professore assolto dalle accuse di molestie sessuali.

