Prodotti tipici dalla Moldavia venduti a Torino Vallette dopo il trasporto in bus, ma è tutto abusivo

A Torino, il fascino della Moldavia si scontra con la legge. Lo scorso 23 maggio, la polizia locale ha fatto irruzione in un vivace mercatino, dove bus provenienti dall'est portavano sapori autentici ma, purtroppo, anche irregolarità. Questo episodio mette in luce non solo la ricchezza culturale che arricchisce la nostra città, ma anche l'importanza del commercio legale per tutelare tradizioni e consumatori. Chi ama la cucina etnica deve sapere: qualità e sicurezza sono fondamentali!

Lo scorso venerdì 23 maggio 2025 gli agenti della polizia locale di Torino sono intervenuti sul piazzale vicino all'ex palazzetto dello sport di corso Ferrara dove hanno notato due bus provenienti dalla Moldavia e una sorta di mercatino artigianale in cui venivano venduti prodotti tipici di quel.

