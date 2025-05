Prodhomme vince la 19esima tappa del Toro rimane maglia rosa

Nicolas Prodhomme conquista la 19esima tappa del Giro d’Italia 2025, imponendosi in solitaria da Biella a Champoluc! La maglia rosa, Isaac del Toro, mantiene il comando, ma la corsa si fa avvincente. Questo trionfo sottolinea un trend che continua a crescere: l'emergere di nuovi talenti nel ciclismo. Non solo i nomi noti, ma anche i “cavalieri” emergenti stanno scrivendo la storia di questa edizione. Chi sarà il prossimo a

AOSTA (ITALPRESS) – Nicolas Prodhomme ha vinto la diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025, la Biella – Champoluc, di 166 km. Il francese ha trionfato in solitaria: seconda la maglia rosa Isaac del Toro, terzo Richard Carapaz. Ottima seconda piazza per il messicano (UAE Team Emirates XRG), che guadagna anche secondi di abbuono, portandosi avanti adesso con un vantaggio di 43 secondi proprio sull’ecuadoriano (EF Education-EasyPost) nella classifica generale. La solita fuga di circa 30 uomini ha animato la “tappa regina” del Giro, in mezzo anche Antonio Tiberi, a caccia del successo dopo aver accumulato troppo ritardo. 🔗 Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Prodhomme vince la 19esima tappa, del Toro rimane maglia rosa

Giro d'Italia 2025 oggi, tappa 19: vince Prodhomme. Del Toro guadagna su Carapaz

Champoluc, 30 maggio 2025 - La tappa 19 del Giro d'Italia si conclude con la vittoria di Prodhomme, mentre il Toro guadagna terreno su Carapaz.

Cerca Video su questo argomento: Prodhomme Vince 19esima Tappa Cerca Video Caricamento del Video...

Altre fonti ne stanno dando notizia

Ciclismo: Giro d'Itaia, 19esima tappa, vince per distacco Prodhomme, Del Toro in rosa. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Giro d'Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa Biella-Champoluc. Del Toro in maglia rosa

Segnala msn.com: Nicolas Prodhomme vince la 19esima tappa del Giro d'Italia tagliando il traguardo a Champoluc con 58" di vantaggio su Del Toro e Carapaz. Il messicano resta maglia rosa con 43" di vantaggio su Carapaz ...

Prodhomme vince la 19esima tappa, del Toro rimane maglia rosa

Da msn.com: Giro d'Italia 2025, i risultati e l'ordine di arrivo della diciannovesima tappa: ecco le classifiche aggiornate ...

Giro d’Italia 2025: Prodhomme vince la 19ª tappa, Del Toro rimane in rosa

Come scrive msn.com: Alla diciannovesima tappa del Giro d’Italia 2025, Prodhomme vince e Del Toro resta in maglia rosa nel percorso duro da Biella a Champoluc ...