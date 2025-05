Processo Hydra anche la Città metropolitana di Milano si costituisce parte civile

La Città Metropolitana di Milano scende in campo nel processo Hydra, segnando un passo importante nella lotta contro la criminalità organizzata. Questo maxi procedimento, che coinvolge 143 imputati tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra, rappresenta una risposta collettiva a un fenomeno sempre più radicato. Un'azione che non solo tutela il territorio, ma sottolinea l'importanza dell'unità nelle istituzioni per contrastare le mafie. È tempo di reagire, insieme.

La Città metropolitana di Milano si costituisce parte civile nel processo Hydra. La prima udienza del maxi procedimento che ha fatto luce su una rete criminale unificata tra Cosa Nostra, 'ndrangheta e Camorra attiva nei territori di Milano e Varese si è tenuta il 20 maggio. Sono 143 le persone.

Detenuto killer di Milano: c’è la firma di Giulia Turri, toga del processo Ruby, sul permesso a De Maria

Il permesso di lavoro concesso a Emanuele De Maria, detenuto killer di Milano, ha suscitato polemiche.

