Problemi risolti usando Cad l’Archimede terzo al concorso E inaugura il nuovo laboratorio

Ieri, l'istituto Archimede di Persiceto ha festeggiato il terzo posto nella Cad Competition regionale, un concorso che esalta le competenze nel design assistito da computer. Con l'inaugurazione del nuovo laboratorio, gli studenti possono ora esplorare ulteriormente il mondo delle tecnologie innovative. Questo evento non è solo una vittoria, ma un passo verso il futuro, dove la creatività e la tecnologia si intrecciano per affrontare sfide sempre più complesse!

Ieri all' istituto Archimede di Persiceto (arrivato terzo in gara) si è tenuta la premiazione della gara Cad competition regionale, promossa dalla Città Metropolitana di Bologna. Una gara di abilità nella risoluzione di un problema geometrico attraverso il software di disegno automatico Cad. Per l'occasione sono intervenuti anche il sindaco Lorenzo Pellegatti e i rappresentanti del consiglio direttivo del collegio dei geometri e i geometri laureati di Bologna Vanni Salicini e Fabio Atti. La premiazione è stata l'occasione per inaugurare il nuovo laboratorio per la ' Modellazione avanzata 3D e l'uso dell'Intelligenza artificiale ' nella progettazione, dedicato alla docente scomparsa Chiara Rivaroli.

