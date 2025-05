Problemi igienici il seggio chiude Anziani costretti a spostarsi per votare

La decisione della giunta di Mesola di chiudere un seggio elettorale per problemi igienici ha fatto sollevare un polverone. Gli anziani, ora costretti a spostarsi, si trovano in una situazione difficile che evidenzia il tema cruciale dell'accessibilità al voto. In un’epoca in cui la partecipazione democratica è fondamentale, che messaggio inviamo quando rendiamo complicato l’esercizio di un diritto? Un punto di riflessione che coinvolge tutti noi.

Decisione unilaterale della giunta comunale di Mesola: con la delibera del 27 maggio, l’amministrazione ha disposto il trasferimento della sezione elettorale numero 8, storicamente situata nella frazione di Massenzatica, in via Indipendenza 11. Una scelta che ha generato immediata reazione e forte contrarietĂ da parte del gruppo consiliare di opposizione ’Insieme per Crescere’. La motivazione ufficiale fornita dalla giunta fa riferimento a un sopralluogo congiunto con i carabinieri della stazione locale, nel corso del quale sarebbero state riscontrate criticitĂ igienico-sanitarie nei locali e nei servizi igienici riservati alle Forze dell’Ordine, oltre a presunti problemi di idoneitĂ degli spazi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Problemi igienici, il seggio chiude. Anziani costretti a spostarsi per votare

