Princess Bangura porta la sua arte alla Biennale di Venezia con "Great Apes of the West Coast", un'opera che trae vita dai ricordi della sua infanzia in Sierra Leone. In un periodo in cui l'arte diventa un potente strumento di narrazione culturale, Bangura riscrive la storia dell'Africa, creando un ponte tra passato e futuro. Scoprire come le sue esperienze personali si intrecciano con temi universali è un viaggio coinvolgente e necessario.

Great Apes of the West Coast che presenterà alla prossima Biennale di Venezia nasce dai ricordi della sua infanzia, racconta la cultura della Sierra Leone, parla dell'Africa e riscrive la . Princess Bangura, «in scena provo a creare un nuovo mondo»

