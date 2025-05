Primo incidente di volo per Olimpia la falchetta del Pirellone | salvata dal Wwf

Un volo imperfetto, ma che ha toccato il cuore di Milano. Olimpia, la giovane falchetta del Pirellone, è stata salvata dal WWF dopo un atterraggio accidentale in un hotel. La sua avventura ci ricorda l'importanza della fauna urbana e il legame sempre più forte tra natura e città. In un'epoca in cui la sostenibilità è al centro delle attenzioni, la storia di Olimpia è un invito a proteggere ciò che abbiamo di prezioso.

Domenica 25 maggio, Olimpia, giovane falco pellegrino nata sul Pirellone da Giò e Giulia, è atterrata all’ingresso di un hotel milanese durante un goffo volo. Salvata dal WWF, sta bene. La sua storia emoziona Milano, dove i falchi sono ormai iconici. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Primo incidente di volo per Olimpia, la falchetta del Pirellone: salvata dal Wwf

Nata sul nido in cima al Pirellone, la falchetta Olimpia sbaglia strada mentre si allena a volare e finisce dentro un hotel

Riporta msn.com: Piccolo incidente durante i primi esperimenti di volo per l’esemplare nato da Giò e Giulia, gli ormai celebri falchi pellegrini che da anni hanno scelto di far nascere i propri piccoli a 125 metri d’a ...

