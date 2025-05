Primo giorno da sindaca di Silvia Salis Nella Genova del futuro immagino un grande studentato

Oggi segna l'inizio di una nuova era per Genova, con Silvia Salis al timone, pronta a plasmare un futuro innovativo per la città. Tra le sue visioni più audaci spicca l'idea di uno studentato all'avanguardia, una risposta all'emergente bisogno di spazi per i giovani. Con il vento del cambiamento che soffia in tutta Italia, Genova potrebbe diventare un faro per l’istruzione e l’inclusione. Cosa ne pensi?

È iniziato oggi il primo giorno da sindaca di Silvia Salis, che questa mattina ha fatto il suo ingresso ufficiale a Palazzo Tursi dopo la proclamazione avvenuta ieri sera. Nel suo ufficio di rappresentanza ha incontrato alcuni giornalisti, tra cui il corrispondente del Sunday Times Tom Kington.

