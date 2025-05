PRIMA PAGINA – Dazi lo sgambetto delle toghe

Un colpo di scena dalla Corte del Commercio internazionale degli Stati Uniti potrebbe riscrivere le regole del gioco per l'economia globale. I dazi, tradizionalmente usati come arma commerciale, rischiano di essere messi in soffitta, mettendo in difficoltà le strategie di Donald Trump. Questo cambiamento non è solo una questione legale: rappresenta un segnale forte contro il protezionismo e apre a nuove opportunità per il libero scambio. Cosa ne pensano i mercati?

C’è un giudice a Manhattan: anzi, non un semplice giudice ma un’intera Corte, la Corte del Commercio internazionale degli Usa. E mette lo sgambetto ai dazi, inguaiando Donald Trump. O, almeno, ci prova. Le tariffe internazionali, hanno sentenziato le toghe, non s’hanno da fare. Né ora, né auspicabilmente mai. Perché, asseriscono i magistrati, il presidente . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - PRIMA PAGINA – Dazi, lo sgambetto delle toghe

