Prima il furto in casa mentre la proprietaria è dentro poi la fuga dalla finestra | finisce male

Un pomeriggio di paura a Porto Saragozza ha messo in luce un fenomeno inquietante: i furti in casa non accennano a fermarsi, nemmeno con i proprietari presenti. Il ladro, sorpreso e braccato, ha tentato una fuga precipitosa dalla finestra, ma le sue azioni lo hanno portato dritto dietro le sbarre. Questo episodio evidenzia la crescente vulnerabilità nelle nostre abitazioni, un tema che richiede attenzione e nuove strategie di sicurezza.

Pomeriggio di paura nel quartiere Porto Saragozza dove si è registrato l'ennesimo furto in appartamento mentre la padrona di casa era all'interno. Il tutto si è svolto in un brevissimo lasso di tempo, e si è concluso con l'arresto del ladro, un 36enne italiano, senza fissa dimora, disoccupato.

Scopre il furto grazie alle telecamere e torna a casa con un amico : calci, spintoni e rissa, poi il ladro viene bloccato

...l'aiuto di un amico, ha deciso di tornare a casa per affrontare la situazione. Una volta arrivati, hanno scoperto il ladro, scatenando una rissa tra calci e spintoni.

