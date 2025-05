Pride Month a giugno nelle librerie Feltrinelli di Firenze una rassegna di voci racconti e performance

Giugno si tinge di colori e storie nelle librerie Feltrinelli di Firenze! In occasione del Pride Month, una rassegna coinvolgente dal 9 al 26 giugno celebra l'identità queer attraverso racconti, performance e incontri. Questo evento non è solo un omaggio alla diversità, ma un momento cruciale per riflettere su come le differenze arricchiscano la nostra società. Non perdere l’occasione di essere parte di questa straordinaria esperienza culturale!

In occasione del Pride Month e con il patrocinio del Toscana Pride, le librerie Feltrinelli di Firenze propongono una rassegna culturale diffusa che attraversa spazi e linguaggi per dar voce alle molteplici sfumature dell’identità queer e della convivenza delle differenze: dal 9 al 26 giugno, un. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it © Firenzetoday.it - Pride Month, a giugno nelle librerie Feltrinelli di Firenze una rassegna di voci, racconti e performance

