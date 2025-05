Prezzo oro in calo Spot scambiato a 3 30083 dollari

Il prezzo dell'oro scende oggi a 3.300,83 dollari, segnando una flessione che riflette l'incertezza nei mercati globali. Questo calo non è solo un dato di borsa, ma un segnale di come le fluttuazioni economiche influenzino il valore dei beni rifugio. Gli investitori stanno osservando con attenzione, pronti a cogliere opportunità in un contesto di inflazione crescente e instabilità geopolitica. Sarà il momento giusto per acquistare?

Prezzo dell'oro in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il metallo prezioso con consegna immediata (Gold spot) passa di mano a 3.300,83 dollari con una flessione dello 0,52% mentre l'oro con consegna ad agosto (Comex) passa di mano a 3.327,10 dollari con una riduzione dello 0,50%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Prezzo oro in calo, Spot scambiato a 3.300,83 dollari

Il prezzo del gas in avvio è in calo e sotto i 36 euro

Il prezzo del gas segna una discesa all'avvio, scendendo sotto i 36 euro al megawattora. Al mercato di Amsterdam, punto di riferimento per il settore, i contratti Ttf registrano una flessione dello 0,12%, attestandosi a 35,7 euro.

