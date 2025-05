Prezzo del petrolio in calo Wti scambiato a 6079 dollari

Il prezzo del petrolio continua a scendere, con il WTI fissato a 60,79 dollari e il Brent a 63,94 dollari al barile. Questa flessione potrebbe riflettere una domanda globale in calo, un segnale che non possiamo ignorare in un momento in cui l'attenzione si sposta verso energie più sostenibili. Con la transizione energetica in atto, vale la pena chiedersi: quale sarà il futuro del mercato del petrolio?

Prezzo del petrolio in calo questa mattina sui mercati delle materie prime: il Wti con consegna a luglio passa di mano a 60,79 dollari con una flessione dello 0,25% mentre il Brent, sempre con consegna a luglio, è scambiato a 63,94 dollari al barile con una flessione dello 0,33%.

