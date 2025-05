Previsioni traffico autostrade ponte del 2 giugno | i giorni e gli orari da bollino rosso

Il Ponte del 2 giugno si avvicina e con esso l'inevitabile caos sulle autostrade italiane. Anas prevede traffico intenso, soprattutto nella serata di venerdì 30 e sabato 31 per le partenze, mentre il lunedì sarà critico per i rientri. Un momento perfetto per riflettere sull'importanza della pianificazione dei viaggi. Scoprire come evitare le ore di punta può trasformare un weekend in un'esperienza senza stress!

Prove della Parata del 2 Giugno, quando e quali strade saranno chiuse al traffico

Il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, Roma ospiterà la tradizionale Parata con le frecce tricolore.

