Previsioni meteo | a Milano e in Lombardia weekend dai due volti E il 2 giugno?

Pronti per un weekend di contrasti a Milano e in Lombardia? Mentre la primavera esplode in tutta la sua bellezza, l'anticiclone africano ci regala un assaggio d'estate con sole e temperature sopra la media. Ma attenzione, il 2 giugno potrebbe riservarci sorprese! Un perfetto esempio di come il clima stia cambiando, invitandoci a godere di ogni raggio di sole prima che arrivi l'imprevedibile. Non perdere l'occasione di vivere queste giornate magiche!

Milano, 30 maggio 2025 ‚ÄstLa primavera finalmente √® esplosa¬†in tutta la sua festa. Di colori¬†e temperature piacevoli. Quelle che caratterizzeranno il weekend a Milano e in tutta la Lombardia, su cui¬†insister√† l‚Äô anticiclone africano che in dote porter√† con s√® ¬† un assaggio di estate¬† con tempo¬†soleggiato¬†e temperature anche superiori alla media. Ecco le previsioni¬†per il weekend che per molti lombardi che approfitteranno della festa della Repubblica per fare il ‚Äúponte‚ÄĚ e¬†aggiungere al weekend luned√¨ 2 giugno. Venerd√¨ 30 maggio Sabato 31 maggio Domenica 1 giugno Venerd√¨ 30 maggio. Come detto, l'anticiclone africano insister√† sulla regione.

Da ilgiorno.it: Oggi e domani l‚Äôanticiclone africano porterà con sè un assaggio di estate con temperature anche superiori alla media. Ma poi le condizioni cambieranno a partire da domenica ...

