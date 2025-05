Prevenire le alluvioni | Il progetto va rivisto per ridurre l’impatto

La crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale si riflette anche nelle parole del sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti. Le alluvioni, sempre più frequenti a causa dei cambiamenti climatici, richiedono interventi efficaci ma rispettosi dell'ambiente. Conti chiede alla Regione di rivedere il progetto di mitigazione del rischio idraulico, sottolineando l'importanza di un approccio equilibrato. La qualità della vita e la nostra terra meritano soluzioni intelligenti e innovative!

"Riconosco la necessità dell'intervento di mitigazione del rischio idraulico, ma condivido le preoccupazioni dei cittadini e chiedo alla Regione di valutare gli adeguamenti al progetto da noi avanzati, per ridurre l'impatto ambientale e visivo e a migliorare la sostenibilità dell'opera". Il sindaco di Buonconvento, Riccardo Conti va in pressing sulla Regione, invitandola senza mezzi termini a rivedere il mega progetto per prevenire le alluvioni. Un progetto contestato per tutta una serie di motivi e contro il quale sono già state raccolte oltre 400 firme. Una petizione popolare promossa dal Comitato di valorizzazione di Buonconvento.