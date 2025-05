Prestò l' identità a Messina Denaro confermata in appello la condanna a 14 anni per Andrea Bonafede

La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la condanna a 14 anni per Andrea Bonafede, colpevole di aver prestato l’identità al temuto boss Matteo Messina Denaro. Questo caso riaccende i riflettori sul tema della complicità e del silenzio che spesso avvolge i legami criminali in Sicilia. Un punto cruciale? Come può la società contrastare questa omertà endemica? Scopriamo insieme le implicazioni di queste scelte audaci.

La Corte d'Appello di Palermo ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale Paolo Magro, che l'11 giugno dell'anno scorso aveva condannato a 14 anni il geometra di Campobello di Mazara (Trapani) Andrea Bonafede. Si tratta dell'uomo che, prestando l'identità al boss Matteo Messina Denaro, gli. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Prestò l'identità a Messina Denaro, confermata in appello la condanna a 14 anni per Andrea Bonafede

Andrea Brina morto per un malore improvviso a 55 anni, era il presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo di Certosa

La comunità di Certosa e Valpolcevera piange la prematura scomparsa di Andrea Brina, presidente della Società Operaia Cattolica San Bartolomeo, deceduto a soli 55 anni a causa di un malore improvviso.