Preservazione della fertilità | dalla Asl Fg il contributo ' Social Freezing' per le donne tra i 27 e i 37 anni

La Asl di Foggia lancia un'importante iniziativa per le donne tra i 27 e i 37 anni: il contributo per il "Social Freezing". Questa pratica, che consente di congelare gli ovociti, si inserisce nel crescente trend di empowerment femminile. Con la possibilità di pianificare la maternità senza fretta, le donne possono affrontare serenamente il proprio futuro. È un passo significativo verso una società che riconosce e supporta le scelte individuali. Non perdere questa opportunità!

La Asl Foggia, con deliberazione numero 730 del 26 maggio 2025, ha approvato l'avviso pubblico per il contributo 'Social Freezing', relativo all'anno in corso, in linea con le politiche di welfare regionale. La crioconservazione degli ovociti Il social freezing è una tecnica di.