Presentazione del libro Contatto - Io il buio e la fisioterapia di Paolo Boccia

Scopri “Contatto: io, il buio e la fisioterapia”, il nuovo libro di Paolo Boccia che va oltre la semplice esperienza professionale. In un contesto in cui la salute mentale e fisica sono sempre più interconnesse, Boccia svela l'intimità del rapporto terapeutico. Un'opera che invita a riflettere su come la fisioterapia possa andare oltre il corpo, toccando le corde più profonde delle emozioni. Imperdibile per chi cerca ispirazione e umanità nel mondo della medicina!

Dopo il successo del suo primo libro, “Dal mio punto di vista”, Paolo Boccia ci propone la sua seconda opera editoriale, dove racconta senza filtri, il suo percorso di fisioterapista, dagli inizi presso il Cto di Firenze ad oggi. Il rapporto col paziente, non è mai riferito soltanto alla. 🔗 Leggi su Napolitoday.it © Napolitoday.it - Presentazione del libro "Contatto - Io, il buio e la fisioterapia" di Paolo Boccia

"P.O. Box C'era una volta...", Paolo Milanesi presenta il suo nuovo libro

"Era una volta P O Box" è il nuovo libro di Paolo Milanesi, un'opera che invita a riscoprire la magia delle piccole cose attraverso ricordi e storie di vita.

