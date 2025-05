Presentato a Palazzo Madama il nuovo libro Sigonella-Hammamet di Salvatore Di Bartolo

Oggi, Palazzo Madama ha ospitato la presentazione di "Sigonella-Hammamet" di Salvatore Di Bartolo, un saggio che riaccende il dibattito sulla figura controversa di Bettino Craxi. In un'epoca in cui la politica è spesso avvolta da mistificazioni e polemiche, questo libro offre un’analisi audace su verità e falsi miti. Un’occasione imperdibile per chiunque voglia comprendere le radici della nostra attuale scena politica e i suoi protagonisti.

Grande interesse mediatico e di pubblico ha suscitato la conferenza stampa di presentazione del saggio storico-politico "Sigonella-Hammamet. L'affaire Craxi: tra menzogne, verità e falsi miti", tenutasi nella mattinata di oggi, mercoledì 28 maggio 2025, presso la gremita Sala Caduti di Nassirya.

