Presentata alla Camera l’XI edizione del Mate Festival di Lungro | identità cultura e radici tra Calabria e Argentina

La Camera dei Deputati ha ospitato la presentazione dell'undicesima edizione del Mate Festival di Lungro, un evento che celebra l’unione tra Calabria e Argentina. Dal 29 luglio al 1° agosto 2025, questo festival diventa un crocevia di identità, cultura e radici. In un’epoca in cui il multiculturalismo è sempre più centrale, il Mate Festival si propone come un faro di tradizione e innovazione, stimolando un dialogo profondo tra le generazioni. Non perdertelo!

Si è svolta presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati la presentazione dell’undicesima edizione del Mate Festival di Lungro, in programma dal 29 luglio al 1° agosto 2025 nel cuore del centro arbëresh del Pollino, in provincia di Cosenza. Quattro giornate di eventi, incontri, arte e tradizione per celebrare un simbolo culturale che unisce generazioni e popoli: il mate. L’iniziativa è stata promossa dall’onorevole Marco Cerreto, capogruppo della XIII Commissione Agricoltura alla Camera, che ha sottolineato l’importanza del Festival come esempio concreto di coesione sociale, valorizzazione delle radici e sviluppo sostenibile dei territori interni. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Presentata alla Camera l’XI edizione del Mate Festival di Lungro: identità, cultura e radici tra Calabria e Argentina

Cerca Video su questo argomento: Presentata Camera Xi Edizione Cerca Video Caricamento del Video...

Ne parlano su altre fonti

VIDEO | Presentata la nuova edizione di “Italia - Africa” del convegno SPeRA; Presentata alla Camera dei Deputati la sedicesima edizione di Calici Sotto le Stelle.; Presentata la 42esima edizione di “Leverano in fiore”: quattro giorni di magia nel centro storico; Presentata la sesta edizione del GINESIO FEST alla Camera. 🔗Se ne parla anche su altri siti

Presentata alla Camera dei Deputati l'11^ edizione del "Mate Festival Lungro 2025"

Si legge su ecodellojonio.it: Riti, costumi e tradizioni legati alla yerba mate hanno dato vita ad un vero e proprio ponte culturale tra mondi lontani che si celebra ogni anno in occasione del Festival, quest'anno in programma dal ...

Presentata la sesta edizione di Flos Olei

agroalimentarenews.com scrive: Presentata a Roma, presso il Grand Hotel Westin Excelsior di via Veneto, la sesta edizione di Flos Olei ... onorevole Giovanni Falcone membro della Commissione Agricoltura della Camera dei Deputati.

Presentata la nona edizione di CLASSICHE FORME, il festival internazionale di musica da camera fondato e diretto da Beatrice Rana, in programma nel Salento dal 13 al 20 luglio 2025

Riporta puglialive.net: Con un intenso momento musicale, quasi una piccola anteprima, la pianista Beatrice Rana ha presentato ... la nona edizione di Classiche Forme, il festival internazionale di musica da camera ...