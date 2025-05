Prende fuoco il rimorchio di un tir chiusa una corsia dell’A1 | maxi coda in autostrada

Un incendio sul rimorchio di un tir ha provocato una coda di 10 chilometri sull'autostrada A1, mettendo alla prova la pazienza degli automobilisti. Questo episodio mette in luce l'importanza della sicurezza stradale e dei controlli sui mezzi pesanti, soprattutto in un periodo di intenso traffico. Mentre ci prepariamo per le vacanze, è fondamentale ricordare che ogni viaggio può riservare sorprese impr previste. Attenzione e prudenza sono sempre la miglior scelta!

Coda di 10 chilometri sull'autostrada A1 a causa di un incendio divampato a bordo del rimorchio di un mezzo pesante. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando provinciale di Lodi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Prende fuoco il rimorchio di un tir, chiusa una corsia dell’A1: maxi coda in autostrada

Un'auto in fiamme, un tir in crisi: il traffico sull'A1 è un incubo. Stamattina, a Pieve Fissiraga, un rimorchio ha preso fuoco, chiudendo una corsia e creando code dirette verso Bologna.

