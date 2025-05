Premio Storico Letterario Città di Teano Poste dedica annullo filatelico

Il 2 giugno, Teano celebra non solo la letteratura, ma anche la storia con la “Seconda edizione del Premio Storico Letterario” dedicato a Carlo Lauberg. Poste Italiane arricchisce l’evento con un annullo filatelico esclusivo, un gesto che rende omaggio alla cultura del nostro Paese. In un’epoca dove il digitale la fa da padrone, riscoprire la bellezza della carta e dei francobolli è un invito a valorizzare le nostre radici. Non perdere l’occasione

In occasione dell’evento “Seconda edizione Premio Storico Letterario Città di Teano - Carlo Lauberg e il Rinascimento”, a Teano, lunedì 2 giugno, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo, con un bollo speciale con la dicitura: “Seconda edizione Premio Storico Letterario Città di. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Premio Storico Letterario Città di Teano, Poste dedica annullo filatelico

