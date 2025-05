Premio Rosa Camuna chi sono i premiati di Monza e Brianza e perché hanno ricevuto una menzione

Il premio Rosa Camuna celebra l'eccellenza del nostro territorio! Il 30 maggio, a Palazzo Lombardia, Mimì Caruso, Andrea Mandelli e Antonetta Carrabs sono stati insigniti di questo prestigioso riconoscimento per il loro impegno e le loro realizzazioni. Questi premiati non solo rappresentano Monza e Brianza, ma incarnano anche un trend crescente: l'innovazione sociale e culturale che sta ridefinendo l'identità della Lombardia. Scopri come il loro lavoro stia ispirando una nuova generazione!

Mimì Caruso, Andrea Mandelli, Antonetta Carrabs. Sono diversi i nomi di Monza e Brianza che giovedì 30 maggio hanno ricevuto una menzione nell'ambito della cerimonia del premio Rosa Camuna, a Palazzo Lombardia. Si tratta del massimo riconoscimento attribuito da Regione Lombardia a personalità ed.

Rosa Camuna: chi sono i brianzoli eccellenti premiati da Regione Lombardia

Il premio Rosa Camuna, conferito dalla Regione Lombardia nel giorno della Festa della Lombardia, riconosce i brianzoli eccellenti che con il loro impegno hanno contribuito a esaltare la regione.

