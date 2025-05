Premio De Falco | trionfa Rossana Nappo del Liceo Classico Vittorio Imbriani di Pomigliano

Un momento di celebrazione e riflessione ha caratterizzato la cerimonia per il premio De Falco a Pomigliano d’Arco. Rossana Nappo, giovane talentuosa del liceo classico Vittorio Imbriani, si è distinta tra i partecipanti, testimoniando l’importanza della cultura nelle nuove generazioni. Questo evento rappresenta non solo un riconoscimento, ma un forte messaggio di speranza e unità in un periodo in cui il valore dell’istruzione è più che mai cruciale. La memoria di Martina Carbonaro ci

POMIGLIANO D’ARCO, 30 MAGGIO 2025 – Si è svolta nell’Aula Consiliare del Comune di Pomigliano d’Arco la cerimonia di consegna delle borse di studio intitolate a Luigi De Falco, storico cultore e bibliofilo cittadino. L’evento si è aperto con un toccante minuto di silenzio per ricordare Martina Carbonaro, la 14enne di Afragola uccisa nei giorni scorsi: “Non potevamo onorare il futuro senza ricordare chi non ha avuto la possibilità di viverlo”, ha dichiarato il vicesindaco Domenico Leone. A vincere il primo premio da 2.500 euro è stata Rossana Nappo, studentessa del liceo classico “Vittorio Imbriani”. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Premio De Falco: trionfa Rossana Nappo del Liceo Classico “Vittorio Imbriani” di Pomigliano

