Premio Cimitile la rassegna letteraria celebra 30 anni In programma dal 14 al 21 giugno

Dal 14 al 21 giugno, la XXX Edizione del Premio Cimitile si prepara a incantare lettori e appassionati, festeggiando tre decenni di letteratura. Un evento che non è solo una celebrazione, ma un viaggio attraverso storie, personaggi e immagini che hanno segnato un'epoca. La mostra fotografica e il libro curato da Felice Napolitano offriranno uno sguardo unico sul mondo della cultura. Non perdere l'opportunità di scoprire volti noti come Francesco Sole e Barbara Gallav

Premio Cimitile XXX Edizione. Una mostra fotografica e la presentazione del libro "30 Premio Cimitile 1996-2025. Storia, personaggi, immagini, prospettive" a cura di Felice Napolitano apriranno la kermesse letteraria. Tra i premiati Francesco Sole, Barbara Gallavotti, Gianluigi Nuzzi, Giulio Napolitano, Salvatore Luongo. Napoli 30 Maggio 2025 – La Fondazione Premio Cimitile con i soci fondatori Regione Campania, Città Metropolitana di Napoli, Comune di Cimitile.

