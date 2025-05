Premio Campiello 2023 | annunciata la cinquina finalista a Palazzo del Bo

Il Premio Campiello 2023 accende i riflettori sulla narrativa italiana contemporanea! Nella storica cornice di Palazzo del Bo a Padova, la cinquina finalista è stata svelata, promettendo emozioni e riflessioni. Tra i titoli in gara, 'Di spalle a questo mondo' di Wanda Marasco spicca per la sua profondità. In un'epoca in cui la letteratura può fungere da specchio delle nostre esperienze, chi trionferà? Scopriamo insieme il futuro della narrativa!

È stata scelta a Padova, nell'aula magna di Palazzo del Bo, la cinquina finalista della 63a edizione del premio letterario Campiello, promosso da Confindustria Veneto. A contendersi la vittoria saranno 'Di spalle a questo mondo' di Wanda Marasco (Neri Pozza); 'Bebelplatz' di Fabio Stassi (Sellerio); 'Inverness' di Monica Pareschi (Polidoro); 'Nord Nord' di Marco Belpoliti (Einaudi); 'Troncamacchioni' di Alberto Prunetti (Feltrinelli). La cinquina è emersa al termine delle votazioni della giuria dei letterati, presieduta per il primo anno da Giorgio Zanchini.

Oggi, 30 maggio, il Premio Campiello raggiunge il suo apice con la selezione in diretta della cinquina finalista.

