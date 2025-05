Pregiudicati spaccio e ubriachezza molesta | chiuso per la seconda volta il bar Ni Hao

Il bar Ni Hao di Lugagnano di Sona si trova nuovamente al centro della cronaca: chiuso per la seconda volta a causa di problemi legati allo spaccio e all’ubriachezza molesta. Questo episodio mette in luce un fenomeno preoccupante che affligge molti locali notturni, sollevando interrogativi sulla sicurezza e sull'animazione sociale nei nostri quartieri. È tempo di riflettere su come ripristinare un ambiente sicuro e accogliente per tutti!

Il bar Ni Hao di via Cao del Prà, a Lugagnano di Sona, dovrà restare chiuso per due settimane: il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande è stato firmato venerdì mattina dal questore di Verona, a seguito dei ripetuti interventi delle forze. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Pregiudicati, spaccio e ubriachezza molesta: chiuso per la seconda volta il bar Ni Hao

Pub chiuso dopo la rissa: “Trovati hashish in bagno e pregiudicati tra i clienti”. I titolari: “Noi senza colpe”

Dopo una violenta rissa, l'Urban Pub di Empoli ha chiuso i battenti. Durante le indagini, sono stati trovati hashish nel bagno e clienti con precedenti penali.

