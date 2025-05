Preghiera della sera 30 Maggio 2025 | Rischiara la mia mente

La preghiera della sera di oggi, 30 maggio, invita a un momento di riflessione e serenità. "Rischiara la mia mente" non è solo una richiesta, ma un atto di consapevolezza in un mondo frenetico. In un contesto in cui l’ansia e la distrazione ci circondano, dedicare qualche minuto alla spiritualità può diventare un potente strumento di equilibrio. La Santa Croce diventa simbolo di protezione e speranza: un faro luminoso nel buio delle incertezze

“Rischiara la mia mente”. Questa è la preghiera della sera da recitare questo venerdì per meditare sulla nostra giornata. Oh Santa Croce aiutami nella mia salvezza, oh Santa Croce proteggimi da pensieri empi e pericoli mondani, oh Santa Croce di Gesù sii la mia speranza. Bastano pochi minuti per offrire a Dio un pensiero per. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 30 Maggio 2025: “Rischiara la mia mente”

