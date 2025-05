Preghiera del mattino del 30 Maggio 2025 | Rendimi parte della Tua opera

Il 30 maggio 2025, in un Venerdì dedicato al Sacro Cuore di Gesù, la preghiera del mattino ci invita a riflettere sull'importanza della devozione. In un mondo frenetico e spesso disorientato, la ricerca di un legame profondo con il divino diventa essenziale. La richiesta di trasformazione e amore ci ricorda che, anche nelle difficoltà, possiamo rinascere. Rendiamoci parte di questa opera, aprendo il cuore a nuove speranze.

Il Venerdì è il giorno della devozione al Sacro Cuore di Gesù. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Cuore di Gesù, attiraci a Te e trasformaci; porta a noi le ricchezze del Tuo Amore infinito, brucia in esso le nostre deficienze e le nostre infedeltà; aumenta. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 30 Maggio 2025: “Rendimi parte della Tua opera”

Oggi, 14 maggio 2025, in questo Mercoledì dedicato a San Giuseppe, alziamo il nostro cuore in preghiera.

