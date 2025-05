Prefettura di Avellino consegnate le onorificenze dell' ordine al Merito della Repubblica Italiana

Un momento di grande orgoglio per Avellino! Oggi, il Prefetto Rossana Riflesso ha celebrato undici cittadini che si sono distinti per meriti eccezionali, contribuendo al bene della comunità. Le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana non sono solo un riconoscimento, ma anche un invito a riflettere sul potere dell'impegno civico. In un'epoca in cui è facile smarrire la fiducia, queste storie di dedizione illuminano il cammino verso

Questa mattina, presso il Salone degli Specchi di Palazzo di Governo, il Prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, ha consegnato undici onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Tale titolo onorifico, conferito con decreto del Presidente della Repubblica, rappresenta un.

Avellino, in Prefettura la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Venerdì 30 maggio alle ore 11, presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino, si terrà la cerimonia di consegna delle onorificenze dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana.

Prefettura di Avellino, consegnate le onorificenze dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana: ecco a chi sono andati i riconoscimenti e le storie

