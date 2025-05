Predappio messa in sicurezza della Provinciale del Rabbi | Il Consiglio comunale chiede all' unanimità l’intervento della Provincia

Il Consiglio comunale di Predappio si unisce in coro: la messa in sicurezza della Strada Provinciale 3 del Rabbi è ora una priorità. Con un ordine del giorno unanime, i rappresentanti locali stanno alzando la voce su un tema cruciale per la sicurezza stradale, evidenziando come il benessere della comunità passi anche attraverso infrastrutture adeguate. Questo intervento rappresenta non solo una risposta immediata, ma un passo verso un futuro più sicuro per tutti.

Il Consiglio comunale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno relativo alla messa in sicurezza della Strada Provinciale 3 del Rabbi, presentato dai Consiglieri Lucio Moretti e Alan Gori del gruppo di maggioranza "Uniti per Predappio". La proposta nasce dal perdurare di problematiche.

Emergenza alluvione: l’ingegnere Davide Ferriello il piano di messa in sicurezza del territorio

In risposta all'emergenza alluvione, il Comune di Gricignano d’Aversa ha affidato all'ingegnere Davide Ferriello la responsabilità dell'Ufficio Tecnico.

