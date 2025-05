Precipita da otto metri in un cantiere di Trezzo sull’Adda | operaio 34enne in gravissime condizioni

Un grave incidente di lavoro ha scosso Trezzo sull'Adda, dove un operaio di 34 anni è precipitato da otto metri mentre era impegnato in un cantiere. La sicurezza sul lavoro è un tema sempre più urgente, con gli incidenti che continuano a mettere in luce la necessità di protocolli più rigorosi. Questo episodio ci ricorda quanto sia vitale proteggere chi costruisce il nostro futuro. Le condizioni del giovane sono critiche, e l'attenzione ora è rivolta alla sua ripresa.

Venerdì pomeriggio un operaio è caduto da un'altezza di circa otto metri mentre lavorava in un cantiere di Trezzo sull'Adda (Milano). L'uomo, un 34enne, è finito all'ospedale con un trauma cranico, uno al volto, uno al bacino e uno alle braccia.

Bambino di 3 anni si arrampica e cade dal balcone per otto metri

Lunedì 12 maggio a Milano, un attimo di distrazione ha portato a un drammatico incidente: un bambino di tre anni è caduto dal balcone di casa, scivolando da un'altezza di circa otto metri mentre giocava, incurante della presenza dei genitori all'interno.

Operaio precipita da un cantiere a 8 metri di altezza a Trezzo sull’Adda

Da msn.com: L’uomo di 34 anni è stato portato in elisoccorso al Papa Giovanni XXIII con traumi al volto, alla testa, alle braccia e al bacino ...

Cade da otto metri in cantiere, grave 34enne

Lo riporta primalamartesana.it: Precipita per otto metri in un cantiere, grave un 34enne trasportato in ospedale in elisoccorso in codice rosso. E' successo oggi venerdì 30 maggio 2025 a Trezzo poco prima delle 15.30 ...

Trezzo sull'Adda, operaio di 34 anni precipita in un cantiere, grave dopo un volo di otto metri

Scrive milano.corriere.it: È accaduto in un cantiere di via Giulio Pastore, intorno alle 12.20. Il 34enne è stato trasportato in codice rosso in elisoccorso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo ...