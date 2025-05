Prato Nord col sorriso. Grazie al bomber Miele

Il Prato Nord festeggia una stagione da sogno, grazie al bomber Miele che ha trascinato la squadra verso il successo. Dalla Terza Categoria alla vetta del torneo, la storia di questo club rappresenta un esempio di determinazione e passione nel calcio dilettantistico. Un trend in crescita che dimostra come, anche nei campionati minori, i sogni possono diventare realtà . Chi sa, magari sarà solo l'inizio di un viaggio straordinario!

"Salvarci in anticipo, da neopromossi ed esprimendo il capocannoniere del torneo, è stato bellissimo. Un ulteriore passo avanti per un gruppo che era partito dalla Terza Categoria". E’ Stefano Viti, responsabile dilettanti del Prato Nord, a tracciare un bilancio del rendimento stagionale della società presieduta da Roberto Degli Innocenti che disputerà anche nella prossima annata il campionato di Prima Categoria. La formazione guidata da Andrea Tarantino e Mattia Girasole ha chiuso il girone D al nono posto con 38 punti, a quattro lunghezze dalla zona playout. I vari Cicatiello, Calamai, Masolini, Giovacchini, Avallone, Belli, Gargano Mattia, Boscolo, Miele Giuseppe, Miele Francesco, Dalla Porta, Vincitorio, Priami, Antico, Casillo, Lenzi, Iozzolino, Gargano Matteo e Vannuzzi hanno tenuto botta per tutto l’anno, con la ciliegina sulla torta rappresentata forse dai 19 gol di Giuseppe Miele che sono valsi all’attaccante il titolo di miglior marcatore. 🔗 Leggi su Lanazione.it