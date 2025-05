Prato la bandiera della pace più grande del mondo torna a sfilare dopo 22 anni

Prato si prepara a un evento straordinario: dopo 22 anni, la bandiera della pace più grande del mondo tornerà a sfilare! Lunga un chilometro e larga 13 metri, questo simbolo di speranza riemerge proprio in un momento in cui il mondo ha bisogno di unità. In occasione della Festa della Repubblica, gli abitanti potranno riscoprire il valore della pacificazione e della comunità. Un momento da non perdere!

Prato, 30 maggio 2025 - A distanza di 22 anni dall'ultima volta, la bandiera della pace più grande del mondo tornerà a sfilare per le strade di Prato in occasione della Festa della Repubblica. Lunga un chilometro e larga 13 metri, era stata realizzata per essere srotolata il 25 aprile 2003 sulla Calvana per la manifestazione contro la guerra in Iraq. La bandiera venne cucita con le stoffe pratesi da Ob Stock perché diventasse non solo un simbolo di pace, ma un segno tangibile di unità, di impegno collettivo e dell’anima stessa della città. Da allora se ne sono perse le tracce, fino a qualche mese fa, quando è stata ritrovata all’interno di un magazzino a Vergaio. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Prato, la bandiera della pace più grande del mondo torna a sfilare dopo 22 anni

