Prato approvato l’ordine del giorno sul decentramento amministrativo per i permessi di soggiorno

Prato segna un passo importante verso il decentramento amministrativo per i permessi di soggiorno, un tema caldo nell'attuale dibattito sull'immigrazione in Italia. Con l'approvazione dell'ordine del giorno, la sindaca Ilaria Bugetti sottolinea un impegno concreto per semplificare le procedure e rendere i servizi più accessibili. Un cambiamento che non solo migliora la vita dei cittadini stranieri, ma promuove anche una cultura di inclusione e partecipazione attiva nella comunità.

PRATO – Nella seduta di ieri (29 maggio) è stato approvato a maggioranza l’ordine del giorno presentato dai gruppi Pd, M5S, Sinistra unita Prato, La forza del noi e Questa è Prato, incentrato sul decentramento amministrativo per il rinnovo dei permessi di soggiorno. La sindaca Ilaria Bugetti ha espresso la sua soddisfazione per il risultato ottenuto. “Prato da oggi è ancora più attenta ai bisogni dei suoi cittadini, soprattutto di coloro che vivono uno svantaggio per i motivi più vari. – afferma la sindaca Ilaria Bugetti. – Ringrazio il gruppo di maggioranza per aver lavorato con passione e attenzione a un atto politico importante che ha come obiettivo la tutela degli ultimi e di chi è discriminato per la sua condizione, le sue origini, le sue idee religiose o il suo orientamento sessuale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

