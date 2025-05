Prada e la magia dell’estate svelata la nuova collezione Days of Summer

Prada svela la sua nuova collezione "Days of Summer", un inno all'estate che fonde eleganza e freschezza. Con Miuccia Prada e Raf Simons al timone, ogni pezzo racconta una storia di stile innovativo e senza tempo. Questo lancio non è solo moda, ma un trend che invita a riscoprire la gioia dei dettagli. Scopri come la casa di moda sta ridefinendo il concetto di estate con creatività e classe!

Con l’arrivo della stagione calda, Prada incanta il mondo della moda con la sua nuova collezione “Days of Summer”, presentata a maggio 2025. Questa collezione, firmata da Miuccia Prada e Raf Simons, è un’ode all’ eleganza senza tempo e alla freschezza estiva, capace di coniugare innovazione e raffinatezza in un connubio unico. Un concept che celebra l’estate. La collezione “Days of Summer” si ispira alla bellezza dei paesaggi mediterranei e alla spensieratezza delle giornate estive. Prada propone una narrazione in cui l’ estetica si fonde con la funzionalità, dando vita a capi versatili, leggeri e sofisticati, pensati per accompagnare ogni momento della stagione calda. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Prada e la magia dell’estate, svelata la nuova collezione “Days of Summer”

Cerca Video su questo argomento: Prada Magia Dell Estate Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

Prada e la magia dell’estate, svelata la nuova collezione “Days of Summer”

quifinanza.it scrive: Con l’arrivo della stagione calda, Prada incanta il mondo della moda con la sua nuova collezione “Days of Summer”, presentata a maggio 2025. Questa collezione, firmata da Miuccia Prada e Raf ...

Décolleté Prada, la tendenza più audace ed elegante dell’estate 2025: il mix materico amato dalle attrici italiane

Lo riporta vogue.it: Jasmine Trinca, Bendetta Porcaroli ed Elodie sono le star che hanno scelto l'eleganza estrema delle décolleté Prada, un pezzo della collezione primavera estate 2025 ...

La borsa crochet di Prada è la più amata dell’estate 2024

Come scrive theblondesalad.com: Nel cuore della moda estiva del 2024 brilla un’icona di stile così timeless: la borsa crochet di Prada. Celebrazione dell’artigianato ... fatto di quella leggerezza e freschezza tipiche dell’estate.