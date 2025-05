Posti letto raddoppiati case fantasma e alcol ai minorenni Sigilli a tre attività

Un giro di vite contro le irregolarità nel settore dell'accoglienza: posti letto raddoppiati e alcol servito ai minorenni. Le forze dell'ordine hanno messo i sigilli a tre attività, evidenziando un problema sempre più diffuso nelle zone turistiche. Questo intervento non solo fa luce su comportamenti scorretti, ma sottolinea l'importanza di garantire un turismo sano e sicuro, tutelando anche i più giovani. Ognuno di noi può fare la differenza!

C'era un po' di tutto, dai posti letto raddoppiati e attività accorpate, agli ospiti fantasma fino alla somministrazione di alcolici a minori. Tutto ciò è quanto riscontrato dagli agenti della divisione polizia amministrativa della questura al termini di mirati su strutture ricettive e locali. 🔗 Leggi su Romatoday.it © Romatoday.it - Posti letto raddoppiati, "case fantasma" e alcol ai minorenni. Sigilli a tre attività

Sicilia, la Regione investe 13 milioni per nuovi alloggi universitari: più posti letto e residenze riqualificate

La Regione Siciliana ha deciso di investire 13 milioni di euro per migliorare l'edilizia residenziale universitaria, aumentando i posti letto e riqualificando le residenze.

Cerca Video su questo argomento: Posti Letto Raddoppiati Case Cerca Video Caricamento del Video...

Se ne parla anche su altri siti

A Santarcangelo in dieci anni raddoppiati b&b, case vacanze e agriturismi. 🔗Se ne parla anche su altri siti

A Santarcangelo in dieci anni raddoppiati b&b, case vacanze e agriturismi

Scrive newsrimini.it: La recente ricerca di Trademark sull'appeal turistico di Santarcangelo ha rivelato un incremento dei posti letto pari al 61,9%, grazie soprattutto alla crescita delle strutture ricettive extra-albergh ...

Scandiano, una casa contro la povertà per aiutare le persone in difficoltà. VIDEO

Come scrive reggionline.com: SCANDIANO (Reggio Emilia) – Una casa contro le povertà. Nascerà a Scandiano in un fabbricato a fianco della palazzina Lodesani, l’ex scuola elementare che già da tempo ospita alcune attività dei Servi ...

Pesaro, ospedali e Case di comunità. Mappa, compiti e i posti letto. Nuova articolazione dei servizi territoriali, ruolo centrale dei medici di base

Secondo corriereadriatico.it: La loro gestione avrà un taglio infermieristico h24 con il medico presente 4 ore al giorno per 6 giorni su 7 e sarà dotato di posti letto. Le Case di comunità avranno un rapporto stretto con gli ...