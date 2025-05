Posteggiatore abusivo uccide dipendente di una pasticceria a Catania | inseguito e arrestato

Un tragico episodio scuote Catania: un posteggiatore abusivo ha ucciso un giovane dipendente di una famosa pasticceria durante una lite, portando alla luce un problema sempre più allarmante nelle nostre città. La violenza urbana è un tema che tocca tutti noi, richiamando l'attenzione su come le tensioni quotidiane possano trasformarsi in eventi devastanti. Questo dramma ci invita a riflettere sulla sicurezza nelle nostre comunità.

Un posteggiatore abusivo, al culmine di una lite, ha ferito mortalmente a coltellate il dipendente di una delle più note pasticcerie di Catania, colpendolo con coltellate a braccia, tronco e addome. La vittima, che aveva 30 anni, è morta dopo il suo trasferimento nell’ospedale Cannizzaro. L’aggressione è avvenuta sul lungomare Ognina, nella strada davanti la pasticceria. Il posteggiatore, un extracomunitario, ha tentato di fuggire, ma è stato bloccato dalla polizia e arrestato in flagranza di reato per omicidio aggravato. La lite non sarebbe collegata all’attività illegale dell’arrestato, ma a motivi ancora da chiarire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it