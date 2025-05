Poste Italiane | in provincia di Frosinone da martedì 3 giugno saranno in pagamento le pensioni del mese

A partire da martedì 3 giugno, gli uffici postali della provincia di Frosinone si preparano a un afflusso di cittadini in attesa delle pensioni mensili. Un segnale importante in un periodo in cui il supporto economico è fondamentale per molte famiglie italiane. Non dimenticate di controllare le modalità di pagamento: i titolari di Libretto di Risparmio potranno ritirare le loro somme direttamente, rendendo tutto più semplice e veloce!

Poste Italiane comunica che in tutti gli 84 uffici postali della provincia di Frosinone le pensioni del mese di giugno saranno in pagamento a partire da martedì 3. Sempre a partire da martedì 3 le pensioni di giugno saranno disponibili anche per i titolari di un Libretto di Risparmio, di un.

Villa Molin apre le sue porte il martedì mattina di giugno, offrendo un affascinante viaggio tra arte e storia.

